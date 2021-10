Inter, Zhang ai soci: “Cessione del club? Voci false e speculative”

Steven Zhang, Presidente dell'Inter, ha parlato in collegamento da Nanchino per l'Assemblea dei Soci del club nerazzurro: le dichiarazioni

Steven Zhang, Presidente dell' Inter , ha partecipato, in collegamento da Nanchino ( Cina ), all'Assemblea dei Soci del club nerazzurro. Queste le sue dichiarazioni.

"La conquista del diciannovesimo scudetto è un’impresa memorabile. Premia lo straordinario lavoro della squadra e di tutte le componenti del club e la passione del popolo nerazzurro che attendeva da 11 anni questo trionfo. Dal nostro ingresso nel 2016 ad oggi è stato compiuto un lungo percorso. L’Inter è diventata un club globale, vincente, innovativo e connesso alle nuove generazioni in tutto il mondo".

Il n.1 nerazzurro, come riferito da 'gazzetta.it', ha pure respinto le voci che continuano a rincorrersi sulla cessione del club da parte della sua famiglia, per via delle difficoltà finanziarie relative alle sue attività. "False e speculative", le ha bollate il Presidente dell'Inter.