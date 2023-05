Inter, rifinitura in vista del Milan: tornano in gruppo Gosens e D’Ambrosio

In occasione della rifinitura pre Milan-Inter, si è registrato il recupero di Robin Gosens e Danilo D'Ambrosio in casa nerazzurra

Presente in gruppo, invece, Robin Gosens che, come riportato da 'TMW' porta un vistoso tutore al braccio destro a seguito della lussazione alla spalla subita nel match contro la Lazio. Rientrato anche il difensore Danilo D'Ambrosio, che non aveva preso parte alla trasferta dello stadio 'Olimpico' contro la Roma.