Nel corso del match tra Inter e Bologna, valido per l'8^ giornata del campionato di Serie A, i tifosi nerazzurri si sono resi protagonisti di un gesto poco carino nei confronti di un calciatore rossoblù. All'ingresso in campo di Alexis Saelemaekers, ex Milan, lo hanno fischiato e hanno intonato il coro: "Milanista, pezzo di m***a".