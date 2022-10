Maignan resta in Francia a curarsi? C’è il rifiuto del Milan: le ultime news

Mike Maignan è volato in Francia per farsi visitare dallo staff della nazionale. Il Milan però lo richiama in Italia: le ultime news

Sembrava finalmente arrivato il momento del ritorno in campo di Mike Maignan ma, prima della partita contro il Monza, il portiere è incappato in un nuovo infortunio al polpaccio. Il Milan lo ritroverà a gennaio, mentre ci sono ancora dei dubbi in merito ad un suo recupero in vista del Mondiale. L'ex Lille vuole fare di tutto per non perdere l'aereo per il Qatar e, a tal proposito, è volato in Francia per farsi visitare dallo staff della nazionale francese.