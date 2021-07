Infortunio Ibrahimovic, si avvicina il ritorno in campo: ecco il programma

Continua il percorso di recupero di Zlatan Ibrahimovic dopo l'infortunio al ginocchio. Ecco quali sono i prossimi step da superare

Sono trascorsi più di due mesi dall'infortunio di Zlatan Ibrahimovic, avvenuto contro la Juventus in campionato. Un problema al ginocchio che non ha permesso allo svedese di terminare né la stagione con il Milan, né di partecipare all'Europeo. Dopo l'intervento in artroscopia al ginocchio sinistro e la normale fisioterapia durata un mese, ecco che all'orizzonte si profila un nuovo step. Secondo quanto riferisce 'Gazzetta.it' nei prossimi giorni il calciatore si sottoporrà a controllo per capire lo stato del suo ginocchio. In caso di responso positivo Ibra potrebbe ritornare a correre in campo e dare il via agli esercizi con il pallone. Un passaggio fondamentale per cercare di recuperare Zlatan per la prima di campionato. Vietato però affrettare i tempi, si valuterà il tutto giorno dopo giorno.