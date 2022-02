Il Milan vale oro: impressionante la crescita dei giocatori. Il dato

Tuttosport, in edicola questa mattina, analizza la rosa del Milan: impressionante la crescita avuta dai giocatori rossoneri in questi mesi

Tuttosport, in edicola questa mattina, analizza la rosa del Milan. Dopo anni difficili, il club rossonero è tornato competitivo, almeno per quanto riguarda l'Italia. La squadra di Pioli è in questo momento al primo posto in classifica e lotta stabilmente per il vertice da un paio di anni. A dirlo sono i numeri, in particolare la crescita dei calciatori della rosa rossonera dal punto di vista economico.