Ibrahimovic, medaglia al merito per l’attaccante del Milan dal re di Svezia

Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto una medaglia dal re di Svezia insieme alla calciatrice svedese Caroline Seger: il motivo del riconoscimento

Zlatan Ibrahimovic ha ricevuto un grande riconoscimento da parte del re di Svezia. Come riporta la Federcalcio Svedese su Twitter, l'attaccante del Milan ha ricevuto una medaglia per quanto fatto per il calcio della sua Nazione. Insieme al numero 11 rossonero è stata premiata anche Caroline Seger, centrocampista del Rosengard e capitano della nazionale svedese.