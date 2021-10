Ibrahimovic e lo stadio “Do Dragao”: il gol da favola contro l’Italia

Zlatan Ibrahimovic, disponibile per Porto-Milan, ritorna allo stadio Do Dragao: l'attaccante fece un gran gol con la Svezia

In Porto-Milan ci sarà anche Zlatan Ibrahimovic. Lo svedese partirà dalla panchina, ma con ogni probabilità entrerà nella ripresa, pronto a dare il suo contributo. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, lo stadio Do Dragao non è uno qualsiasi per Zlatan, che ha ricordi speciali. Nel 2004, infatti, l'attaccante del Milan segnò un gol da favola in un Italia-Svezia: Ibra, infatti, beffò Buffon nei minuti finali con un gol da urlo. La speranza dei tifosi rossoneri è che possa ripetersi anche oggi. Intanto il Milan sul calciomercato pensa a un rinnovo a sorpresa