Ibrahimovic è il leader del Milan: grinta, rabbia, gol e assist

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Zlatan Ibrahimovic, da quando è tornato al Milan (era il 2 gennaio 2020), si è calato perfettamente nella parte che Ivan Gazidis e tutta la dirigenza del Milan gli aveva chiesto: fare da chioccia per i più giovani portando una mentalità vincente che avrebbe di conseguenza dato dei buoni risultati in campo. Così è stato.

Dalla ripresa del campionato dopo la pausa causa emergenza sanitaria, il Milan ha collezionato in campionato 6 vittorie e 2 pareggi, a cui si aggiunge lo 0-0 di Torino contro la Juventus in Coppa Italia. Dunque, nessuna sconfitta. Grande merito va dato sicuramente a mister Stefano Pioli, ma in campo, il giocatore che catalizza la maggior parte delle attenzioni, è sicuramente Ibrahimovic.

Lo svedese, il cui futuro è ancora tutto da scrivere, ha ancora voglia di divertirsi al Milan come ha recentemente dichiarato in diverse interviste. Nonostante i quasi 39 anni, le prestazioni di ‘Ibra’ sono soddisfacenti. Per ora, da quando è tornato, ha giocato 16 partite segnando 6 gol e fornendo 4 assist ai compagni. Ma Zlatan vuole di più. Lo dimostra il fatto che ieri sera, quando è uscito al 61esimo minuto sul risultato di 4-1 per il Milan sul Bologna, ha avuto qualcosa da ridire nei confronti del tecnico per il cambio.

Questo perché voleva fare gol a tutti i costi contro la squadra del suo amico Sinisa Mihajlovic. Non è stato possibile ciò. Ci riproverà sicuramente nella sfida di martedì sera in quel di Sassuolo. Pioli ha preferito risparmiagli 30 minuti di fatiche per averlo al 100% nella sfida contro i neroverdi che vale l’Europa League. In campo, Ibrahimovic ci mette tutto: dalla grinta, alla corsa e al sacrificio per il bene della squadra. I suoi numeri sono positivi e tutti i tifosi sperano che possa rimanere in rosa anche la prossima stagione. In attesa di una decisione definitiva, continuiamo a goderci questo straordinario giocatore.

