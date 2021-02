Ibrahimovic, 501 gol con i club: ecco tutte le tappe della sua carriera

Ibrahimovic, le tappe della sua carriera

Di Louis Girardi, in collaborazione con @Zlatan_gh

Zlatan Ibrahimovic ha segnato ancora e non ha nessuna intenzione di fermarsi. Con la doppietta al Crotone di domenica scorsa, Zlatan ha segnato ben 501 gol con i club. Ripercorriamo la carriera dello svedese con tutti i suoi gol messi a segno. Partiamo dal Malmoe con cui ha segnato 18 gol dal 1999 al 2001. Passato all’ Ajax dove dalla stagione 2001 alla stagione 2004 ha collezionato ben 48 gol. Dopo l’Ajax passa alla Juventus dove totalizza 26 gol in due anni. Con l’Inter dalla stagione 2006 alla stagione 2009 sigla 66 gol. Dopo l’Inter passa una stagione nel Barcellona, un pó deludente, ma che comunque totalizza altri ben 22 gol. Il Milan lo riporta a Milano dove con i rossoneri segna 56 gol in due stagioni. Un addio piuttosto amaro quello di Ibra al Milan lo porta a Parigi, al Psg. In Francia segna tantissimi gol e sono ben 156 dalla stagione 2012 alla stagione 2016.

In Inghilterra gioca per il Manchester United per due stagioni totalizzando 29 gol. Dopo l’esperienza inglese finisce ai Los Angeles Galaxy con cui sigla ben 53 gol. Lo scorso anno fa ritorno a Milano, sempre sponda rossonera, dove proprio Domenica scorsa ha segnato la sua rete numero 27 e totalizzando così ben 501 gol.

Nell’Aprile 2017, la stella svedese ha avuto un brutto infortunio al crociato, ma Ibra non si è arreso e come un Leone è tornato a combattere e segnare. Dopo il suo ritorno dal grave infortunio, Ibra ha giocato 102 partite per un totale di 7.819 minuti e contribuendo a ben 102 gol ( 81 gol personali e 21 assist). Per ogni 76 minuti di gioco, Zlatan, ha contribuito ad un gol. L’attaccante svedese ha dimostrato a tutti che un Leone e una Leggenda non puó fermarsi davanti a nulla. Con la nazionale ha siglato altri 62 gol e questa estate, Zlatan Ibrahimovic, potrebbe far ritorno nella sua nazionale e giocarsi l’Europeo.

Calciomercato Milan – Riscatto Brahim Diaz, ecco la svolta >>>