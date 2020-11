Hibernian-Celtic 2-2: prima rete scozzese per Diego Laxalt | News

Primo gol col Celtic Glasgow di Diego Laxalt

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Trasferitosi in prestito secco in estate dal Milan al Celtic Glasgow, l’esterno uruguayano Diego Laxalt ha segnato oggi il suo primo gol in terra scozzese. Il laterale ex Genoa e Inter ha segnato il gol del definitivo 2-2 al 90′, dopo che il Celtic si era trovato sotto 2-0 a metà ripresa. Con questo pareggio i biancoverdi di Glasgow rimangono a -8 dai cugini dei Rangers, ma con una gara da recuperare.

