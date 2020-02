GUIDA TV – Milan-Verona: diretta su Sky Sport, matchday su Milan TV

NEWS MILAN – Contro l’Hellas Verona è dura: il concetto è passato di bocca in bocca nella settimana “corta” rossonera, dopo la qualificazione in semifinale di Coppa Italia. All’andata il Milan si è imposto di misura al ‘Bentegodi‘, ma nel corso del campionato sono cresciuti molto sia l’autostima che lo spessore della formazione veronese allenata da Ivan Jurić. La classifica milanista è molto migliorata nelle ultime quattro gare di Serie A, ma questo passaggio è fondamentale.

Ecco la nostra Guida TV: come e dove vedere la diretta tv della partita Milan-Verona:

SU SKY SPORT:

Dalle ore 14:00, su ‘Sky Sport Serie A‘ (canali 202 e 249 del satellite, 473 e 483 sul digitale terrestre) e su ‘Sky Sport HD‘ (canale 251 del satellite, 484 del digitale terrestre), il pre-partita e la presentazione del match; dalle ore 15:00, sugli stessi canali, la diretta esclusiva del match Milan-Verona dallo stadio di ‘San Siro‘.

SU MILAN TV:

Milan TV ha lavorato in maniera molto attenta per allestire le esclusive della sfida di domani, domenica 2 febbraio. Per il terzo appuntamento casalingo di campionato del nuovo anno, i fedelissimi del ‘Club Channel‘ milanista ritrovano l’appuntamento con Giorgia Palmas, alla guida di un ricco e mirato matchday live da uno studio in costante collegamento con tutte le postazioni di ‘San Siro‘.

Prima del fischio d’inizio, spazio alle notizie esclusive ed ufficiali sulle formazioni delle due squadre e molto altro. Si parte alle ore 13:30 e si arriverà fino a ridosso del ‘kick-off‘ con le immagini in diretta dallo stadio, l’intervista esclusiva ad Hakan Çalhanoğlu e gli approfondimenti sulla conferenza stampa della vigilia di Stefano Pioli.

Durante la partita, naturalmente, spazio all’immancabile commento di supporto e di tifo del ‘Club Channel‘ con entusiasmo e passione, integrato dalle grafiche di aggiornamento in tempo reale. Attorno alle ore 17:00 si torna live con Giorgia Palmas e tutte le postazioni collegate per i commenti e l’interazione via ‘WhatsApp‘ e ‘Twitter‘, ma anche con le interviste esclusive al mister e ai giocatori dalle zone Flash e Mix dello stadio.

Infine, a seguire, la differita integrale della 22^ giornata, per chi non avesse avuto la possibilità di guardarla in diretta o per chi volesse semplicemente rivivere tutte le emozioni di Milan-Verona. Il Diavolo si presenterà all’appuntamento con tanti diffidati a rischio derby: per le ultime, continua a leggere >>>

