Globe Soccer Awards, premiati Bonucci e Pastorello

Bonucci è stato eletto come miglior difensore e Pastorello miglior agente ai Globe Soccer Awards che si sono svolti a Dubai.

Non è stato premiato nessun milanista ai Globe Soccer Awards di questa stagione, ma diversi giocatori dell'Italia sì. Tra questi c'è anche Leonardo Bonucci, ex rossonero classe 1987 che è tornato alla Juventus dopo aver vestito la fascia da capitano del club italiano più titolato al mondo. Il numero 19 bianconero e della Nazionale è stato scelto come miglior difensore dell'anno. Premiato poi anche Federico Pastorello, noto agente che ha concluso diverse operazioni di mercato nel corso della scorsa estate. I due sono stati premiati a Dubai, dove si è svolta la cerimonia, giunta ormai alla dodicesima edizione. La prima è dunque stata nel 2010. Queste, intanto, le notizie più importanti di giornata >>>