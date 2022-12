Giroud, i complimenti del Ministro dello Sport: “Sei il nostro guerriero”

Olivier Giroud continua ad incantare l'intera Francia. Con il gol segnato ieri all'Inghilterra, l'attaccante del Milan è salito a quota quattro reti in questo Mondiale in corso in Qatar. Grazie alla sua realizzazione, la nazionale di Deschamps ha ottenuto la qualificazione alle semifinali dove affronterà il Marocco, per quella che si preavvisa una gara molto sentita.