Germania Under 21, convocato Thiaw per l’amichevole contro l’Italia

Malick Thiaw, giovane difensore in forza al Milan, è stato convocato dalla Germania Under 21 per l'amichevole contro l'Italia

Sabato 19 novembre l'Italia Under 21 affronterà in amichevole i pari età della Germania. Per quanto riguarda la nazionale tedesca, tra i convocati risulta esserci anche un calciatore del Milan. Si tratta del giovane difensore Malick Thiaw, il quale è arrivato quest'estate dallo Schalke 04. Thiaw in questa stagione ha disputato appena tre partite con la maglia rossonera, di cui una da titolare nell'ultimo match contro la Cremonese.