Futuro Rangnick, svolta clamorosa con la Red Bull

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo il clamoroso ribaltone al Milan, Ralf Rangnick ha problemi anche con la Red Bull di cui è capo dello sport e dello sviluppo del marchio. I dettagli riferiti dai colleghi della BILD sono relativi proprio al suo contratto con la Red Bull. Presto non sarà più dirigente del noto marchio austriaco.

Il futuro di Rangnick non sarà più da dirigente del marchio Red Bull, ma secondo le ultime indiscrezioni dovrebbe tornare al Lipsia ad occuparsi della sua fondazione. Pare che non abbia ricevuto nuove offerte. Attendiamo ulteriori news in tal senso nelle prossime settimane/mesi. Quel che è certo è che per la prossima stagione, nonostante le mille indiscrezioni di questi mesi (da dicembre 2019 alla scorsa settimana) Rangnick non sarà nemmeno il futuro manager del Milan.

