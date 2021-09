Francia U21, super gol di Kalulu: progressione e pallonetto dolce (Video)

Pierre Kalulu, difensore del Milan, ha segnato un gol bellissimo con la Francia Under 21 contro la Macedonia. Ecco il video

Prima stagione decisamente positiva quella di Pierre Kalulu con la maglia del Milan. Il classe 2000 ha totalizzato 18 partite complessive, segnando anche un gol in Serie A contro il Genoa. In occasione del match della Francia Under 21 contro la Macedonia, il difensore rossonero ha messo a segno una rete d'autore che ha fissato il risultato sul 3-0 finale. Di Mbuku e Camavinga le altre marcature. Ecco il video del bellissimo pallonetto di Kalulu.