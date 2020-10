Formazione Milan, Ibrahimovic titolare contro lo Sparta Praga | News

Milan-Sparta Praga, Ibra c’è

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Aggiornamenti importanti riportati da Sky Sport per quanto riguarda la formazione del Milan che scenderà in campo contro lo Sparta Praga. Nelle ultime ore si è parlato di un possibile turno di stop per Zlatan Ibrahimovic, visto il tour de force dal suo rientro in campo post Covid. Lo svedese, però, non ne vuole sapere di sedersi in panchina: la nota emittente televisiva conferma la presenza del numero 11 al centro dell’attacco rossonero anche in vista della sfida di Europa League in programma domani alle ore 18:55.

