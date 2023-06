Fondazione Milan, ricevuto il premio ‘Costruiamo gentilezza nello sport’

Quest’anno la fondazione rossonera ha celebrato i 20 anni di attività e dalla sua istituzione ha realizzato più di 230 progetti, ha donato oltre 12 milioni di euro e sviluppato progettualità strutturate al fianco di 170 organizzazioni a Milano, in Italia e in altri 23 Paesi in tutto il mondo.

Il Premio, ideato dal Gruppo Giornalisti Sportivi Toscana e dall’Associazione Cor et Amor, che raggruppa una squadra di oltre 2000 ambasciatori alla gentilezza (tra cui allenatori alla gentilezza, medici alla gentilezza, imprenditori alla gentilezza) ha preso ispirazione dal gesto del cuore Guglielmo Vicario, portiere dell’Empoli, che nel marzo 2022 ha accolto e ospitato una famiglia fuggita dalle atrocità della guerra.

Nei suoi primi 12 mesi di vita, il riconoscimento per l’impegno nel sociale attraverso lo sport è andato a Stefano Pioli, allenatore dell’AC Milan, Federica Cappelletti, moglie dell’indimenticato campione del mondo ’82, Paolo Rossi, Anna Astori, madre di Davide, Manuel Pasqual, al 3Team Asd Brescia Calcio Femminile, prima squadra di calcio femminile a ricevere questo premio in Italia e alla piccola Nina, un’atleta del basket di Bolzano, che ha organizzato una raccolta fondi tra familiari ed amici per ricomprare i palloni che erano stati rubati.

In questo anno al Premio “Costruiamo Gentilezza nello Sport” si è unito anche il progetto “Alfabeto della gentilezza”, ideato da Gaia Simonetti, che consiste nel compilare l’alfabeto con parole belle, che fanno star bene chi le scrive e chi le riceve in tutte le lingue del mondo. Ha generato oltre 25mila parole di gentilezza scritte dai bambini. L’alfabeto, che diventerà presto un ebook di gentilezza, è un gesto di impegno con parole che si traducono in progetti concreti di gentilezza in campo e fuori dal campo.

In ambito sportivo, hanno compilato l'alfabeto della gentilezza Silvia Salis, Vicepresidente Vicario del Coni, la Feralpisalò, il Perugia Calcio e l'elenco di club, che stanno aderendo, cresce ogni giorno.