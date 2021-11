Fiorentina-Milan, Kessie scatenato quando vede viola

Stasera c'è Fiorentina-Milan, partita in cui tendenzialmente si scatena Kessie: ecco i suoi numeri negli ultimi incontri.

Stasera si giocherà Fiorentina-Milan, tredicesima giornata del campionato di Serie A e i rossoneri arrivano con alcune assenze. Una vittoria sarebbe pesante, ha detto Stefano Pioli, visto anche lo scontro diretto tra le altre due pretendenti al titolo. A centrocampo ci sarà ancora una volta Franck Kessie, ivoriano classe 1996 che non vive un bellissimo momento. Le voci sul contratto e sul futuro probabilmente stanno incidendo sulle prestazioni. Però quando vede viola, di norma, Kessie si scatena e fornisce sempre prestazioni importanti, risultando anche decisivo. Kessie ha preso parte a tre gol nelle ultime due partite contro la Fiorentina in Serie A (una rete su rigore e due assist).