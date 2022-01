FIFA Global Transfer Report 2021: “Meno acquisti, più parametri zero”

I dati nel FIFA Global Transfer Report 2021 rivelano come siano diminuiti i trasferimenti a titolo definitivo e aumentati quelli a zero.

Il focus sui trasferimenti FIFA Global Transfer Report del 2021, che si riferisce ai movimenti internazionali e non, mostrano una nuova tendenza nel mondo del calcio. Le operazioni a titolo definitivo sono calate drasticamente. Aumentati molto, invece, i trasferimenti a parametro zero e in casa Milan se ne sa qualcosa.

Come si legge dal documento della FIFA, infatti, nel 2021 i trasferimenti a titolo definitivo sono stati solo l'11,4%. Una percentuale bassissima e in netto calo rispetto al 13% del 2017. Gli svincolati sono stati invece addirittura il 66,8%, aumentando del 4% rispetto a un anno prima. Numeri chiari, che mettono in risalto una tendenza negativa: il mercato non esiste più.