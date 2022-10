Ferrara a Cassano: “Noi scappati di casa? Taci, tu prendevi il biberon”

Antonio Cassano continua a far discutere con le sue dichiarazioni. In una delle sue uscite ha definito 'scappati di casa' i calciatori del Napoli che hanno vinto lo scudetto nel 1987. Escluso, ovviamente, Diego Armando Maradona . Uno tra questi, ovvero Ciro Ferrara , ha risposto a tono all'accusa di 'Fantantonio' attraverso il proprio profilo Instagram. Ecco il suo messaggio.

"Ciao Antonio, parli di cose che evidentemente non conosci bene, in una lingua che padroneggi ancora meno. Il 10 maggio 1987, mentre noi vincevamo il primo scudetto della storia del Napoli, tu non avevi ancora compiuto 5 anni e prendevi il biberon. Taci, che è meglio.Diego non avrebbe mai voluto nel suo spogliatoio un 'fenomeno' come te. Firmato: nu scappat 'e casa".