Ex Milan – La rinascita di Calhanoglu, uomo chiave nell’Inter di Inzaghi

Il suo trasferimento all' Inter è stato un caso, la dirigenza nerazzurra non ci aveva nemmeno pensato, ma alla fine con la sua nuova maglia sembra essere rinato. E pensare che al Milan tanti lo criticavano per il suo rendimento poco costante ed erano convinti di poter fare a meno di lui.

Come per Franck Kessié e Gianluigi Donnarumma, anche per Hakan Calahnoglu l'addio al Milan è dovuto a motivi economici. Il fatto di essere arrivati corti con i tempi per discutere il rinnovo di contratto, ha portato il suo agente a chiedere cifre che la dirigenza rossonera non voleva raggiungere.