Ex Milan – Il Pistolero non ha più colpi in canna: la parabola di Piątek

Il Pistolero Krzysztof Piątek sembra non avere più la colpi in canna e da quella parentesi al Milan sembra vivere una parabola discendente

Fabio Barera

Le premesse sembravano ottime e le reti a grappoli segnate con la maglia del Genoa avevano forse illuso i tifosi del Milan che finalmente fosse arrivato un numero 9 capace di trascinare la squadra a suon di gol. E invece Krzysztof Piątek, come tutti gli altri prima di lui, ha deluso parecchio in casa rossonera e da quel momento non è più riuscito a sparare i colpi che ci si aspettano dal Pistolero.

Il Milan, alla disperata ricerca di un centravanti che superi abbondantemente la doppia cifra di reti in campionato, si innamora dell'istinto per il gol che ha KrzysztofPiątek. La cifra spesa per portarlo da Genova a San Siro è parecchio elevata e si attesta intorno ai 35 milioni di euro. Questo chiaramente ripone nel polacco grandi responsabilità, anche perché è ora per il Diavolo di tornare nelle posizioni che contano.

Nel corso del suo debutto da titolare con la casacca del Milan, nell'incontro di Coppa Italia contro il Napoli, già affrontato nel suo esordio assoluto partendo dalla panchina pochi giorni prima, mette in mostra tutto ciò di cui è capace. I difensori partenopei sembrano non riuscire a contenerlo e Piątek segna addirittura una doppietta, facendo gioire i tifosi rossoneri che si innamorano subito del ribattezzato Pistolero.

Ex Milan, che fatica per Krzysztof Piątek — Il prosieguo della stagione, però, non segue lo stesso copione di quella partita e il polacco troverà appena 9 reti. Confermata la sua presenza anche per l'inizio del campionato successivo, in cui colleziona 4 gol, nel gennaio 2020 lo cerca l'Hertha Berlino e il Milan non ci pensa su neanche un secondo, spedendo il deludente Piątek in Bundesliga.

Nei due anni successivi nella capitale teutonica riesce ad andare in gol in 12 occasioni, numeri molto bassi se si pensa a quello che aveva messo in mostra al Genoa. Anche il successivo prestito alla Fiorentina non è stato particolarmente positivo, anche perché si è visto chiuso da Vlahovic prima e Cabral poi.

Oggi Piątek gioca alla Salernitana e in 9 presenze ha trovato 3 gol, ma sembra lontano parente di quello visto prima della parentesi al Milan. Il Pistolero sembra non avere più colpi da sparare e questo è un grande peccato per un attaccante che in passato ha fatto vedere cose strabilianti.