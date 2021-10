Ex Milan – Newcastle, per la panchina si valuta anche il profilo di Gattuso

Gennaro Gattuso, ex calciatore e allenatore del Milan, potrebbe diventare il nuovo allenatore del Newcastle, ma la concorrenza è folta

Dopo un'estate tormentata, Gennaro Gattuso è alla ricerca di una nuova panchina su cui sedersi. L'ex allenatore di Napoli e Milan sembrava dover guidare la Fiorentina, ma le divergenze con la società viola hanno indotto 'Ringhio' a dover lasciare anzitempo il suo ruolo nel club. Poteva dunque approdare al Tottenham, ma i tifosi degli 'Spurs' avevano gridato ad alta voce la loro volontà di non vedere il tecnico calabrese sulla loro panchina, poi affidata a Nuno Espirito Santo. Secondo quanto riferisce 'tuttomercatoweb.com', la nuova proprietà del Newcastle cambierà allenatore probabilmente durante la sosta delle Nazionali. I 'magpies', tra i tanti nomi sondati per affidare la loro panchina, starebbero pensando anche a Rino Gattuso, proposto dal suo agente George Mendes. Le Top News sul Milan: anticipazioni sulla nuova terza maglia, Pioli in conferenza e molto altro