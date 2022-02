Ex Milan – Montella ‘vola’ in Turchia: il suo Adana Dermirspor è terzo

Vincenzo Montella, ex allenatore del Milan, sta trascinando il suo Adana Demirspor al terzo posto nel campionato turco

Continua l'ottimo momento di forma dell'Adana Demirspor di Vincenzo Montella. Secondo quanto riferisce 'gazzetta.it', il club turco ha raggiunto il quarto risultato utile consecutivo vincendo per 3-0 contro il Gaziantepspor, successo che gli ha consentito di trovarsi momentaneamente al terzo posto in classifica. Anche senza lo squalificato Balotelli, la neo promossa Adana continua a sognare un posto nelle coppe. Se il Trabzonspor capolista è imprendibile, il secondo posto, occupato dal Konyaspor, non è un miraggio in quanto dista solamente cinque punti. Una grande crescita quella della squadra turca, con Montella che arrivò a settembre per sostituire Samet Aybaba con l'Adana Demirspor in piena crisi. In 23 partite, l'ex allenatore del Milan ha conquistato 42 punti, frutto di 12 vittorie, 6 pareggi e 5 sconfitte. E non se la passa nemmeno male il già citato Balotelli, autore di 10 gol in 21 partite. L'Italia di Mancini è un sogno, ma Montella lo aveva promesso: "Lo aiuterò a riprendersi la Nazionale".