Ex Milan – L’Italia ha chiesto il carcere per Robinho: le ultime news

Robinho, ex attaccante del Milan, condannato a nove anni di carcere per violenza sessuale. L'Italia chiede che vengano scontati. Il punto

Robinho, ex attaccante del Milan per quattro stagioni, dal 2010 al 2014, ha subito una condanna a nove anni di reclusione per stupro già qualche tempo fa. Il portale brasiliano 'UOL', ora, ha reso noto come il Governo Italiano abbia chiesto al Brasile l'esecuzione immediata di tale condanna nel territorio locale.