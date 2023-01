Ex Milan, Hauge non ha spazio al Genk: l’Eintracht cerca acquirenti

Uno dei giocatori che meno hanno lasciato il segno in questi ultimi anni al Milan è senza ombra di dubbio Jans Petter Hauge . Il norvegese, acquistato dal Diavolo dopo aver subito un suo gol contro il Bodo/Glimt , al di là di qualche rete, di cui una anche importante con il Napoli , ha giocato poco in rossonero.

Ex Milan, Hauge non ha convinto il Gent

Il Milan lo ha poi lasciato partire, in direzione Eintracht Francoforte, e il club tedesco lo ha girato in prestito al Gent, dove è in prestito dall'inizio della stagione. Secondo quanto riferito del tecnico Hein Vanhaezebrouck ai microfoni di Het Laatste Nieuws, al norvegese verrà trovata una soluzione. Hauge infatti ha trovato 18 presenze senza mai andare in rete, ma non ha convinto i belgi.