EX MILAN – Gattuso, momento difficile: il tecnico paga colpe non sue

Gennaro Gattuso, ex giocatore e allenatore del Milan, sta vivendo un periodo particolare: il tecnico paga forse troppa sincerità

Salvatore Cantone

E' stato un anno davvero particolare per Gennaro Gattuso. L'ex tecnico del Milan, in questo momento non ha squadra e aspetta la prossima occasione per mettersi in gioco. Un po' strano, visto che Rino ha fatto uno splendido lavoro sulla panchina del Napoli. Arrivato con lo spogliatoio spaccato dopo l'esonero di Ancelotti, il tecnico ha ricompattato l'ambiente, permettendo ai suoi giocatori di esprimersi al meglio.

Il Napoli ha espresso un ottimo calcio, meritando anche la qualificazione in Champions League, ma il pareggio contro l'Hellas Verona è costato caro. L'obiettivo è fallito, ma in realtà Gattuso sarebbe andato via lo stesso. Ci sono stati infatti diversi screzi con Aurelio De Laurentiis, che di fatto ha deciso un silenzio stampa fino al termine della stagione, non consentendo di fatto al tecnico di parlare. "Colpa" della sincerità di Gattuso, che ha sempre detto quello che pensavo, contrariamente a quando succede solitamente nel mondo del calcio.

Successivamente c'è stata l'esperienza alla Fiorentina, ma a causa di alcuni problemi tra la dirigenza viola e JorgeMendes, Gattuso ha lasciato la Toscana. Inoltre l'ex Milan è stato ad un passo da essere il nuovo allenatore del Tottenham, ma i tifosi non l'hanno voluto. Il motivo? I supporter londinesi sostengono che Gattuso sia "razzista", "omofobo" e "sessista". Non solo, nel 2011 ci fu la plateale lite tra Gattuso, all'epoca centrocampista del Milan, e Joe Jordan, vice-allenatore di Redknapp. Insomma, tutti i tifosi del Milan sperano che Rino possa tornare in panchina il prima possibile. Ringhio lo merita per tutto quello che ha dimostrato.