Ex Milan – Da fuori rosa a titolare al Valencia: la rinascita di Castillejo

Samu Castillejo ha lasciato il Milan la scorsa estate e ora sta rinascendo con il Valencia sotto l'ex rossonero Rino Gattuso

Emiliano Guadagnoli

Il Milan è una squadra ricca di storia che ha vinto tantissimo negli anni. Per fare ciò, in rossonero sono passati tantissimi giocatori che hanno lasciato più o meno il segno. Alcuni sono restati nella storia del club, altri se ne sono andati senza troppi ricordi positivi. Uno di questi è Samu Castillejo, arrivato in rossonero nell'agosto del 2018 dal Villareal. Al Milan era stato preso come riserva di lusso di Suso, ma non è mai davvero riuscito a prendersi minuti. Con l'avvento di Stefano Pioli, Samu non ha più visto il campo, diventando un escluso dalla rosa.

Che rinascita per Castillejo — Per questo durante l'ultima sessione di calciomercato estiva, Milan e Castillejo hanno deciso di separare le loro strade e rescindere il contratto. Libero da qualsiasi vincolo, Samu ha deciso di unirsi alla causa del nuovo Valencia guidato dal suo ex allenatore Rino Gattuso. Questo, probabilmente, per ritrovare un viso amico e per tornare a giocare nel campionato dove in passato, aveva brillato di più e dato il meglio di sé stesso.

Dai dati presi dal sito transfermarkt.it, Castillejo in questa stagione ha giocato 10 partite totalizzando 617 minuti. Di queste, ne ha giocate ben 8 da titolare, dando il meglio di sé da agosto fino a fine settembre. In questo periodo, Samu ha giocato tutte e 7 le partite della Liga partendo sempre titolare e segnando due reti con la maglia del Valencia: con il Getafe e con il Celta de Vigo. Dopo un calo ad ottobre, nell'ultima partita di campionato, Castillejo ha ritrovato la titolarità, giocando 69 minuti contro il Real Betis.

Con Gattuso, Samu Castillejo ha ritrovato minuti e continuità, cosa che mancava tantissimo ai tempi del Milan. È mancato ancora l'assist, ma al Valencia ha ritrovato la voglio di giocare a calcio. Ora il suo valore, sempre secondo transfermarkt.it è salito fino a 8 milioni. Un buon affare per un calciatore arrivato a zero. Chissà che, considerando la carenza di alternative a destra per Pioli, il Milan non possa rammaricarsi della scelta presa la scorsa estate.