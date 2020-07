Ex Milan Femminile – Daniela Sabatino lascia il Sassuolo

MILAN NEWS – L’ex attaccante del Milan Femminile Daniela Sabatino, 35 anni, lascia ufficialmente il Sassuolo dopo una sola stagione. Queste le sue parole pubblicate su Instagram questa mattina.

Ed è proprio vero che certe cose accadono quando meno te lo

aspetti….

Nessuna scelta è facile, specie a 35 anni.

Non è stata una decisione semplice e non avrei mai immaginato di trovarmi oggi a scriverVi un messaggio di saluto ma ci tengo fortemente a ringraziarVi.

Grazie alla Società US Sassuolo per l’accoglienza che mi avete riservato,

Grazie per l’affetto dimostrato in un momento difficile della mia vita,

Grazie per avermi resa partecipe e parte integrante della Vostra Famiglia,

Grazie per la fiducia e stima reciproca,

Grazie per avermi fatto sentire a Casa.

Ed infine ma non per importanza, Grazie alle mie compagne per essere state in grado di sopportarmi, farmi divertire e star bene.

Auguro a Tutti Voi un Grande in Bocca al Lupo!

Con affetto Daniela