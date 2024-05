Ex Milan, data e orario dell’intervista di Maldini a ‘Radio TV Serie A con RDS’

Paolo Maldini, ex direttore tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista a 'Radio TV Serie A con RDS': ecco quando andrà in onda

Nei giorni scorsi Paolo Maldini, ex direttore tecnico del Milan, ha rilasciato un'intervista in esclusiva a 'Radio TV Serie A con RDS', al noto giornalista Alessandro Alciato. Era stato lo stesso Alciato a darne comunicazione con un post pubblicato, in anteprima, sui propri canali social ufficiali. E sempre dallo stesso giornalista, in mattinata, è arrivata l'ufficialità sulla messa in onda del contenuto.