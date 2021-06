Ex Milan – Crotone, ufficiale l’arrivo di Mondonico: il comunicato / News

Il Crotone, attraverso il suo sito ufficiale, ha comunicato l'arrivo di Davide Mondonico. Il calciatore è cresciuto nel settore giovanile del Milan.

Dopo aver compiuto l’intera trafila nel settore giovanile del Milan, nel 2016 si trasferisce all’Albinoleffe dove – in particolar modo nell’ultima stagione – si è messo in mostra come uno dei migliori prospetti della Serie C collezionando ben 36 presenze tra Campionato, Coppa e Playoff.