Ex Milan, è il compleanno di Roberto Baggio: gli auguri del club rossonero

Nella giornata di oggi Roberto Baggio, ex giocatore del Milan, compie 55 anni. Ecco gli auguri del club rossonero sui social

Giornata speciale per il calcio italiano. Roberto Baggio, uno dei calciatori più forti di tutti i tempi, compie nella giornata di oggi 55 anni. Nella sua carriera ha indossato le maglie di Vicenza, Fiorentina, Juventus, Milan, Bologna, Inter e Brescia vincendo due Scudetti, una Coppa Italia e una Coppa UEFA. Protagonista anche in Nazionale, in particolare nei mondiali del 1990 e del 1994. Il Milan, attraverso i propri profili social, ha voluto fare gli auguri a questo grande campione: "Il Divin Codino compie 55 anni. Non importa quale maglia indossasse, era sempre uno spettacolo vederlo giocare". Tanti auguri anche da parte della nostra www. Intanto è pronto un colpo dal Manchester United.