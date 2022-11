Ex Milan – Antonelli lascia il calcio: “Arrivato il momento di salutarci” | News

Luca Antonelli dice basta. L'ex terzino del Milan, conclusa la sua esperienza al Miami FC, ha deciso di appendere gli scarpini al chiodo comunicandolo anche attraverso un post pubblicato su Instagram. "Quel momento è arrivato.. una vita trascorsa sui campi, con il pallone.. è arrivato il momento di salutarci, sperando sia solo un arrivederci… mi mancherà l’adrenalina e l’emozione che solo l’ingresso in campo e i tifosi riescono a darti.. Grazie a questo sport, sono riuscito a realizzare ogni mio sogno.. vorrei ringraziare le società, Bari, Parma, Italia, Genoa, Milan, Empoli e Miami. Tutte le persone che ci lavorano, i tifosi per avermi supportato sempre, la mia famiglia che è stata sempre al mio fianco e soprattutto i miei compagni con cui ho condiviso questo viaggio che non dimenticherò mai.. GRAZIE DI CUORE A TUTTI. È stato bellissimo…", ha scritto Antonelli sul suo profilo social. Milan, le top news di oggi: Furlani nuovo AD. Leao MVP di ottobre.