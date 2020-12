Everton, Ancelotti secondo in Premier League: “Vogliamo rimanerci”

Everton, la soddisfazione di Ancelotti

ULTIME NOTIZIE CALCIO NEWS – Come di consueto, la Premier League non si ferma nemmeno nelle vacanze di Natale. Nel famoso 'Boxing Day' l'Everton di Carlo Ancelotti ha vinto di misura contro lo Sheffield United grazie ad un gol di Sigursson. Un risultato che ha proiettato i 'Toffess' al secondo posto in Premier League. L'allenatore ex Milan ci ha preso gusto e non vuole mollare sul più bello. Queste le sue dichiarazioni nel post-partita: "Siamo veramente soddisfatti di essere secondi. Non ce l'aspettavamo all'inizio della stagione, ma ora che siamo in questa posizione vogliamo rimanerci. Le cose cambiano velocemente in questo campionato: abbiamo avuto un inizio fantastico e poi ci sono state alcune partite in cui siamo calati, ma ora ci siamo ripresi. Speriamo di poter continuare così anche a gennaio".