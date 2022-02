Europeo 2032, ufficiale la candidatura dell’Italia: scelta a settembre

L'Italia si è ufficialmente candidata per ospitare l'Europeo del 2032. La scelta della Uefa avverrà il prossimo settembre

Con un comunicato ufficiale, la FIGC ha ufficializzato la candidatura dell'Italia per ospitare l'Europeo del 2032. Una scelta inizialmente prevista per il 2028, ma posticipata di 4 anni per permettere l'ammodernamento degli stadi. Ecco la nota ufficiale: "La Federazione Italiana Giuoco Calcio ha presentato nei giorni scorsi alla UEFA la manifestazione di interesse per l’organizzazione di EURO 2032. Con largo anticipo rispetto alla scadenza del 23 marzo, la FIGC ha comunicato la volontà di concorrere per l’assegnazione del Campionato Europeo, competizione ospitata nel nostro Paese nel 1968 e nel 1980 (oltre alle 4 gare dell’ultima edizione itinerante).