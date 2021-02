Europa League, Stella Rossa-Milan con i tifosi allo stadio? La richiesta

Europa League, Stella-Rossa-Milan aperta al pubblico?

Novità importanti in vista per quanto riguarda Stella Rossa-Milan, match valido per l’andata dei sedicesimi di finale di Europa League. Secondo quanto riferisce il ‘Corriere della Sera’, la squadra di casa avrebbe fatto esplicita richiesta di giocare la gara contro i rossoneri con il 30% della capienza del ‘Marakana‘. Una scelta probabilmente volta a spingere ancora di più la squadra di Dejan Stankovic, alle prese con un avversario di portata qualitativa maggiore. Situazione in aggiornamento, una decisione dovrebbe avvenire nelle prossime ore. Ecco la probabile formazione rossonera: turnover per Pioli >>>