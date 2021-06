Con un anno di ritardo, causa pandemia, gli Europei inizieranno l'11 giugno e dureranno fino all'11 luglio. Un mese esatto, in cui l'Italia di Roberto Mancini proverà a essere protagonista, arrivando fino in fondo. Sarà un Europeo itinerante: oltre che in Italia, si giocherà anche in Azerbaijan, Danimarca, Germania, Inghilterra, Olanda, Romania, Russia, Scozia, Spagna e Ungheria. La finale sarà a Wembley. Nelle prossime schede, tutte le rose delle Nazionali, con i convocati.