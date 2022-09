Empoli-Milan 1-3, la ‘time machine’: doppietta Gilardino e gol di Vieri

"Archiviata la pausa nazionali, la rincorsa del Milan alla vetta della classifica riparte da Empoli , un campo in cui i rossoneri non hanno mai conosciuto il sapore della sconfitta e da cui sono sempre usciti imbattuti . Il nostro Time Machine ci riporta alla memoria l'incrocio tra le due squadre nella stagione 2005/06 .

L'estate del 2005 vede l'addio di Tomasson e di Crespo, mentre alla corte di Carletto Ancelotti arrivano Gilardino dal Parma, Jankulovski dall'Udinese e Vieri dall'Inter. Il Milan inciampa nelle prime due trasferte dell'anno, pareggiando ad Ascoli e perdendo con la Samp, prima di riprendersi e infilare cinque vittorie consecutive . L'avversario di giornata, l'Empoli di Somma , ha collezionato 5 risultati utili di fila e vuole vendere cara la pelle. Nel Milan risaltano le assenze di Nesta, Maldini, Stam, Ambrosini e Shevchenko, mentre in panchina siedono Kaká, Gattuso, Serginho e Inzaghi, tenuti a riposo per l'imminente sfida con la capolista Juventus , distante 5 lunghezze.

Il Milan spinge sull'acceleratore fin dalle prime battute stringendo i toscani ad assedio. L'Empoli si affaccia per la prima volta nella metà campo rossonera al 33' e sul tiro di Vannucchi una sfortunata deviazione di Šimić si trasforma nell' autogol del vantaggio azzurro. Il Milan sbanda dopo il gol subito e rischia di concedere il raddoppio ma Dida è provvidenziale nel respingere la conclusione sottomisura di Almirón. La parata del brasiliano tiene a galla i suoi che riprendono fiducia e trovano il pareggio nel finale di parziale con una rete da vero rapace d'area di Gilardino : Rui Costa allarga per Kaladze che crossa basso sul primo palo dove il centravanti rossonero anticipa tutti e infila Berti.

La ripresa si apre come si era chiusa, nel segno di Gilardino che s'inserisce in area coi tempi giusti sullo spiovente al bacio di Rui Costa e con una perfetta deviazione aerea firma la doppietta personale, la prima in rossonero. Cinque minuti dopo cala il sipario sul match: traversone morbido di Seedorf e incornata di Vieri che non lascia scampo a Berti per il 3-1 finale. Per Christian si tratta della prima marcatura assoluta col Diavolo. Gli ingressi di Kaká e Gattuso sigillano il risultato, e il Milan si avvia a completare la settimana con un altro 3-1, questa volta a San Siro e ai danni della Juventus