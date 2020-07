Donnarumma: “Sono tifoso del Milan da sempre, ecco il mio obiettivo”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Gianluigi Donnarumma, ai microfoni di ‘Sky Sport’, ha parlato della sua fede rossonera e dei suoi obiettivi. Queste le sue dichiarazioni: “Sono stato sempre tifoso del Milan e sono stato sempre molto bene dall’inizio in questo ambiente. All’inizio, quando sei così giovane, fai fatica perchè ti mancano gli affetti, ma io non smetterò mai si ringraziare il settore giovanile per il lavoro straordinario che hanno fatto: mi hanno fatto stare sempre bene e non posso fare altro che dare tutto per questa maglia. Una maglia che merita rispetto, con cui si è vinto tutto sia in Italia sia in Europa. Il nostro obiettivo deve essere quello di vincere sempre e di lottare per conquistare i trofei. Il mio sogno è di riportare il Milan dove merita”.

Ti sei perso la sua intervista integrale? LEGGI QUI PER RECUPERARLA >>>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓