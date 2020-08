Donnarumma, miglior parata 2019/20: ecco la finale

MILAN NEWS – Ha battuto anche se stesso, nelle precedenti fasi eliminatorie, arrivando comunque in Finale da solo grazie al maggior numero di partite e miracoli fatti. Sarà sicuramente Gigio Donnarumma il vincitore della miglior parata rossonera della stagione 2019/20, ma quale parata? Ne sono rimaste due, entrambe in trasferta in campionato: quella su Lasagna a Udine e quella su Dybala a Torino. Prodezze uniche e decisive, salvataggi straordinari. Ora tocca ai nostri tifosi, i giudici per eccellenza, attraverso i canali social ufficiali del Club, votare e quindi premiare l’intervento più bello del portiere numero 99.

Ecco il tabellone della Finalissima:

Donnarumma su Lasagna in Udinese-Milan 1-0 (Serie A) vs Donnarumma su Dybala in Juventus-Milan 1-0 (Serie A)

Fonte: acmilan.com

