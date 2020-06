Di Stefano: “Ibrahimovic dovrebbe essere tra i convocati di Spal-Milan”

MILAN NEWS – Peppe Di Stefano, inviato di ‘Sky Sport‘, ha parlato dal ‘Milanello Sports Center‘ di Carnago (VA), delle condizioni di salute di Zlatan Ibrahimovic, attaccante svedese, in vista di Spal-Milan di domani sera, ore 21:45, allo stadio ‘Paolo Mazza‘ di Ferrara.

“Ibrahimovic ieri ha lavorato con il gruppo con chi non ha giocato nella gara contro la Roma. Ha fatto un lavoro di riabilitazione totale nelle scorse settimane senza mai forzare, iniziando poi a lavorare con la squadra. Ibrahimovic domani dovrebbe essere tra i convocati perché il giocatore sta rispondendo bene dal punto di vista dell’infortunio. Il Milan partirà domani per Ferrara in mattinata per poi tornare a Milano subito dopo la partita”, ha detto Di Stefano.

Stefano Pioli, tecnico rossonero, intanto pensa a dei cambi di formazione per la trasferta di Ferrara.