Tanti auguri a Devis Vasquez: il messaggio del Milan | News

(fonte: acmilan.com) Arrivato a Milanello a inizio 2023, Devis Vásquez festeggia oggi il suo primo compleanno con quella maglia del Milan da lui definita, sin dal primo giorno, un "sogno". Il portiere colombiano deve ancora esordire in rossonero, ma in questi mesi non ha mai fatto mancare impegno e professionalità, in ogni allenamento e in ogni occasione. Devis, primo portiere colombiano della nostra storia, compie oggi 25 anni: cifra importante per un ragazzo che ama il nostro Paese e a cui vanno tutti i migliori auguri della famiglia rossonera. ¡Feliz cumpleaños! LEGGI ANCHE: Milan, la probabile formazione per lo Spezia >>>