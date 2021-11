Dani Alves sul Pallone d’Oro: “Messi il più forte, ma l’avrei dato a Eriksen”

Dani Alves, difensore del Barcellona, ha parlato dell'assegnazione del Pallone d'Oro e di chi avrebbe dovuto vincere secondo lui.

È stato assegnato il Pallone d'Oro 2021 e Dani Alves, difensore brasiliano classe 1983 tornato di recente al Barcellona, ha commentato ai microfoni di Sky l'assegnazione. Ha vinto ancora una volta, la settima, Lionel Messi, argentino classe 1987 del Paris Saint-Germain, che è certamente il più forte di tutti. Dani Alves, però, avrebbe premiato un altro... Ecco le sue parole: "Per me quest'anno il pallone d'Oro lo meriterebbe Eriksen, per quello che ha passato. Sarebbe un messaggio forte per tutto il mondo del calcio, la gente avrebbe più sensibilità. Messi è il migliore, lo è da 20 anni, ma per tutti sarebbe bello se lo vincesse Eriksen".