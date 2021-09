Dalla Francia: Psg, Donnarumma titolare? Pochettino non ha ancora deciso

Gianluigi Donnarumma potrebbe esordire con il Psg. L'ex portiere del Milan è favorito, ma Mauricio Pochettino non ha ancora deciso

Dopo lo stop di tutti i campionati dovuti agli impegni delle nazionali, questo weekend vedrà il ritorno della Serie A e non solo. Spostando la lente verso la Ligue 1 arriva una possibile novità sul Psg e, in particolare, su Gianluigi Donnarumma. Secondo quanto riferisce 'L'Equipe' l'ex portiere del Milan sembra in vantaggio su Keylor Navas e potrebbe finalmente esordire con il suo nuovo club. Mauricio Pochettino non ha però preso una decisione definitiva; alla base della scelta c'è l'impegno in Nazionale del costaricano, che ha giocato ieri contro la Giamaica. Visto il volo transoceanico da affrontare per tornare in Francia, Navas potrebbe dunque lasciare spazio al classe 1999.