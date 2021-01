Coronavirus – Zaniolo positivo, ma non era in gruppo: niente bolla Roma

MILAN NEWS – Con un augurio di pronta guarigione a Nicolò Zaniolo, in casa Roma sono tuttavia sereni. I giallorossi non hanno a disposizione il centrocampista classe 1999 per infortunio e quindi il contagio da Coronavirus, annunciato dal giocatore stesso sui social, pesa un po’ meno. Inoltre, non c’è preoccupazione per gli altri giocatori: Zaniolo, essendo infortunato, non era in gruppo con il resto della squadra Ecco perché non sarà necessario applicare il protocollo ASL che obbliga la squadra a entrare in bolla.

