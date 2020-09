Coronavirus, in Emilia-Romagna riaprono gli stadi fino a 1000 spettatori

MILAN NEWS – Proprio mentre dal Governo chiarivano che la decisione di aprire al pubblico gli impianti degli Internazionali di tennis a Roma non avrebbe riguardato il calcio, è arrivato un colpo di scena dall’Emilia-Romagna: la Regione ha deciso infatti di aprire gli stadi già da questo weekend, per un massimo di 1000 persone. In occasione di Parma-Napoli e Sassuolo-Cagliari, quindi, ci sarà il pubblico, seppur a ranghi ridotti. Stesso discorso, ovviamente, per il GP di Formula 1 a Imola, dove invece il numero massimo sarà di 13.147 spettatori.

Una novità inaspettata, che cambia tutto, come scrive la Gazzetta. Dopo diverse voci che si erano rincorse lungo tutta la giornata sembrava che per gli stadi non fosse ancora il momento della riapertura, con gli Internazionali come caso isolato e non come norma. Bisognerebbe modificare il DPCM attualmente in vigore, che ha scadenza al 7 ottobre. Il parere positivo del Cts, per la prima volta possibilista verso la riapertura, si scontra dunque con un atto che dovrà essere modificato dal Governo. L’idea era quella di aspettare ancora, ma la decisione dell’Emilia-Romagna rimette tutto in discussione. Era già successo a maggio, quando era stata sempre la regione di Stefano Bonaccini ad anticipare gli allenamenti individuali.

Ovviamente, comunque, l’apertura ai 1000 spettatori anche per il calcio sarà ovviamente possibile solo con l’uso di mascherine e con il distanziamento. Sarà circa un decimo della capienza. Servono ancora dei chiarimenti, anche e soprattutto per il mondo del dilettantismo.

