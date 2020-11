Coppa Italia, il Milan giocherebbe i quarti fuori casa con Inter o Fiorentina

MILAN NEWS – Oggi si sono svolti i sorteggi per decretare l’ordine di svolgimento degli ottavi e dei quarti di Coppa Italia. Come noto, il Milan giocherà a San Siro contro il Torino dell’ex Marco Giampaolo gli ottavi di finale. La data sarà quella del 13 o del 20 gennaio, in gara secca. In caso di passaggio del turno, ai quarti di finale i rossoneri troverebbero la vincente di Fiorentina-Inter. Il match in questo caso si giocherebbe fuori casa per la squadra di Stefano Pioli e la data stabilita è quella del 27 gennaio. Potrebbe dunque esserci di nuovo un derby, come nella stagione 2017/18.

