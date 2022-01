Coppa d’Africa, Algeria-Guinea: Bennacer in campo per tutti i 90 minuti

Ismael Bennacer, centrocampista del Milan, ha giocato tutta la partita tra Algeria e Sierra Leone, ma è ad un passo dall'eliminazione

Questa sera si è disputata Algeria-Guinea Equitoriale, gara valida per la 2^ giornata del girone E della Coppa d'Africa. Tra le fila degli algerini c'è anche il rossonero Ismael Bennacer, il quale ha giocato tutti i novanta minuti della sfida. La gara, quasi a sorpresa, è terminata con la vittoria degli ospiti. Un successo che, di fatto, inguaia i campioni in carica dell'Algeria, i quali si trovano all'ultimo posto in classifica. Dopo aver pareggiato la scorsa partita contro la Sierra Leone, Bennacer e compagni dovranno vincere obbligatoriamente contro la Costa d'Avorio di Kessié nella prossima gara. Se non dovessero arrivare i tre punti, gli algerini verrebbero eliminati.